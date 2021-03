Just Beyond: Marc Webb alla regia della serie Disney+ basata sui fumetti di R.L. Stine

Prosegue lo sviluppo della serie TV di Disney+ Just Beyond, ispirata ai fumetti di R.L. Stine, ha trovato il suo regista: sarà Marc Webb a dirigere gli episodi dello show.

Scritta da Seth Grahame-Smith, anche showrunner della serie, la prima stagione di Just Beyond sarà composta da 8 episodi, e porterà sullo schermo l'antologia horror ideata dallo scrittore di Piccoli Brividi.

Annunciata lo scorso maggio e attualmente in fase di produzione in quel di Atlanta, lo show necessitava ancora della persona giusta dietro la cinepresa; persona che, a quanto pare, è stata trovata, dato che sarà Marc Webb ad assumere l'incarico.

Conosciuto principalmente per aver diretto The Amazing Spider-Man e (500) Giorni Insieme, Webb ha debuttato come regista di video musicali (ha lavorato per grandi artisti come Green Day, Maroon 5, Avril Lavigne, Pussycat Dolls, Evanescence, My Chemical Romance ecc.), negli ultimi anni ha portato sullo schermo anche Gifted - Il dono del talento con Chris Evans, The Only Boy Living in New York Kate Beckinsale e diversi episodi di svariate serie TV, da Limitless a Crazy Ex-Girlfriend, da The Society a Why Women Kill.

Sarà dunque interessante vedere quale sarà il suo approccio alle storie horror di Stine, combinato alla scrittura di Grahame Smith.

Al momento, non abbiamo ancora una data di debutto per Just Beyond su Disney+, ma vi terremo aggiornati.