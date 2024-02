Just Cause, grandi novità sulla serie tv Prime Video con Scarlett Johansson

Qualche mese fa era emersa la notizia che Prime Video fosse al lavoro su una nuova serie televisiva con protagonista Scarlett Johansson, in quello che sarà il suo primo ruolo di rilievo sul piccolo schermo da diversi anni a questa parte. Come riportato in queste ore, la produzione di Just Cause, questo il titolo, ha trovato il suo showrunner.

Il vincitore di un Emmy e candidato all'Oscar Cord Jefferson scriverà e produrrà la prossima serie limitata con Scarlett Johansson. Il regista di American Fiction è salito a bordo dell'adattamento per Amazon Prime Video del romanzo di John Katzenbach Just Cause. Inoltre, l'acclamato sceneggiatore John Wells si è unito al progetto, co-scrivendo la serie con Jefferson, e sarà anche produttore esecutivo.

Just Cause, pubblicato per la prima volta nel 1992, racconta la storia di Matt Cowart, un reporter di Miami. In questo adattamento, la Johansson interpreterà una versione al femminile di Cowart, chiamata Madison "Madi" Cowart. La narrazione segue Cowart dopo che questa ha ricevuto una lettera da un condannato a morte che dichiara la propria innocenza. L'indagine che ne consegue non solo mette in dubbio la colpevolezza del detenuto, ma porta a galla anche altri orrori nascosti.

Questo progetto segna il secondo adattamento di Just Cause, il primo era arrivato al cinema con il film del 1995 con Sean Connery, Blair Underwood, Laurence Fishburne, Ed Harris, Ruby Dee e Kate Capshaw. La Johansson era anche apparsa nel film come figlia del personaggio di Connery quando aveva solamente 10 anni.

Il film che ha segnato il debutto alla regia di Jefferson, American Fiction, tratto dal libro Erasure di Percival Everett, ha ricevuto cinque nomination agli Oscar, tra cui miglior film, attore per Jeffrey Wright, attore non protagonista per Sterling K. Brown, sceneggiatura adattata per Jefferson e colonna sonora originale per Laura Karpman. Jefferson è l'unica persona di colore nominata in due categorie distinte quest'anno ed è uno dei due soli scrittori e registi neri a essere statti nominati al film d'esordio. Il primo era stato Jordan Peele per Scappa - Get Out.

Jefferson ha un contratto che lo lega al Warner Bros. Television Group iniziato nel 2020. Il regista e autore ha vinto un Emmy per il suo lavoro come autore per un episodio della serie limitata di Watchmen della HBO insieme a Damon Lindelof. Oltre al lavoro su Watchmen, Jefferson vanta altri stimati lavori televisivi tra cui Succession, The Good Place e Master of None.

Wells, che ha anch'egli un accordo globale con il WBTV, è noto soprattutto per il suo ruolo di showrunner e produttore esecutivo di ER e The West Wing. È stato nominato per 25 Primetime Emmy Awards, ottenendo sei vittorie per le serie drammatiche sopracitate e per il programma speciale "The West Wing Documentary Special".