Just Cause, Scarlett Johansson protagonista della nuova serie Amazon Prime Video

A quasi trent'anni di distanza da uno dei suo primi ruoli cinematografici nel film La giusta causa, Scarlett Johansson è pronta a tornare in un nuovo adattamento in uno show Amazon Prime Video, Just Cause, adattamento dell'omonimo romanzo di John Katzenbach. Johansson sostituirà Sean Connery come protagonista.

A differenza del precedente adattamento che vedeva l'attore scozzese nel ruolo principale, questa nuova trasposizione per la tv di Christy Hall. Johansson interpreterà Madison "Madi" Cowart, giornalista della Florida a cui viene chiesto di lavorare sugli ultimi giorni da vivo di un assassino nel braccio della morte che afferma di essere innocente.



Nel film Sean Connery interpreta Paul Armstrong, un professore liberale contrario alla pena di morte, con Scarlett Johansson, all'epoca 11 anni, al suo secondo ruolo cinematografico. Nel cast del film sono presenti anche Laurence Fishburne, Blair Underwood, Ed Harris e Kate Capshaw.



Per Scarlett Johansson - che l'anno scorso fece causa a Disney - si tratta del prima ruolo regolare in una serie tv ma sul progetto non ci sono altre novità per il momento.

Vi terremo aggiornati su ulteriori sviluppi.



Sette giorni fa Scarlett Johansson ha compiuto 38 anni e tempo fa dichiarò che ad Hollywood non ci si sente mai troppo magre, criticando la pressione dell'industria del cinema americana sui corpi delle attrici e sul naturale invecchiamento.

Nel 2021 Scarlett Johansson ha recitato da protagonista nel film del Marvel Cinematic Universe, Black Widow.