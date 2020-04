Justice League Dark: Anya Chalotra e Zachary Quinto sono Zatanna e Deadman in una fan art

Solo pochi giorni fa abbiamo saputo che J.J Abrams produrrà un adattamento della Justice League Dark per HBO Max e dopo un primo momento di eccitazione i fan hanno già pensato a chi vorrebbero per il fanta-cast... E se Anya Chalotra e Micheal Fassbender fossero tra i protagonisti?

Un utente Instagram ha pubblicato poco fa la sua personalissima locandina raffigurante la squadra di insoliti eroi, facendosi forse ispirare dai recenti rumor che vorrebbero protagonisti di Justice League Dark alcuni dei più amati personaggi dei fumetti.

Ecco quinci che dai set di The Witcher, Star Trek ed X-Men arrivano rispettivamente Anya Chalotra, Zachary Quinto e Micheal Fassbender: a loro il compito di dare un volto a Zatanna, Deadman e Jason Blood.

Al loro fianco anche Derek Mears (Zathura, Predators, Pirati dei Caraibi) nel ruolo di Swamp Thing e Dan Stevens (Dowton Abbey, Legion) come John Constantine.

Attualmente, la Justice League Dark è solo una dei prodotti per cui Abrams ha firmato con la HBO: oltre ai supereroi, il regista di Star Wars: L'ascesa di Skywalker ha in cantiere anche una serie che esplorerà le origini dell'hotel di Shining. Per saperne di più date uno sguardo al nostro approfondimento sull'Overlook.



Cosa pensate di questo team-up d'eccezione? Chi pensate possa vestire al meglio i costumi di questi eroi? Fatecelo sapere nei commenti!