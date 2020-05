Justice League Dark, chi ha avuto l'idea di realizzare la serie per HBO Max?

Il mese scorso era stato annunciato che J.J. Abrams realizzerà una serie tv di Justice League Dark per HBO Max. Ma di chi è stata l'idea di sviluppare uno show sugli antieroi DC?

Dopo vari tentativi purtroppo falliti di dare vita a un live-action di Justice League Dark, come il progetto di Guillermo Del Toro o il film diretto da Doug Liman, finalmente avremo modo di vedere una reunion del gruppo (o almeno la formazione scelta da Abrams) sul piccolo schermo.

Ma chi è stato a proporre il progetto ai vertici WarnerMedia? A quanto pare, J.J. Abrams in persona.

"Ha sempre amato [l'idea e i personaggi]. Credeva ci fossero grandi potenzialità e opportunità. Lo vedeva come un territorio inesplorato, un laghetto in cui poteva giocare in esclusiva" ha dichiarato Kevin Reilly, Content Chief di HBO Max, ai microfoni di Business Insider.

E se al momento non sappiamo ancora granché oltre al fatto che "potremo aspettarci la più alta qualità di produzione cinematografica" per gli show che debutteranno sulla piattaforma Warner, come sostiene sempre Reilly, ma sono già partite le prime speculazioni su quali membri della Justice League Dark potremmo vedere in azione (Matt Ryan si offre volontario, nel caso).

E voi, chi sperate faccia parte del #TeamJLD? E quali attori vorreste vedere nei rispettivi ruoli? Fateci sapere nei commenti.