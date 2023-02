Justice League Dark: HBO Max ha cancellato definitivamente la serie di J.J. Abrams

Dopo aver tentato per diversi anni di portare in vita la Justice League Dark in versione live-action, secondo gli ultimi aggiornamenti HBO Max avrebbe definitivamente cancellato la serie prodotta da J.J. Abrams. Lo show avrebbe dovuto dare il via a una serie di progetti legati ai personaggi della Justice League Dark tra cinema e televisione.

Ricordiamo che anche i progetti paralleli sul reboot di Constantine e la serie su Madame X sono stati accantonati da HBO Max, venendo proposti ad altre emittenti senza alcun successo. Tuttavia, per molto tempo non è stato chiaro se Justice League Dark fosse ancora in sviluppo o meno sul servizio di streaming targato HBO.

A quanto pare, la serie non andrà avanti: The Hollywood Reporter ha rivelato che HBO Max ha apparentemente accantonato Justice League Dark. Al momento in cui scriviamo, HBO Max, Warner Bros. Discovery, Abrams o chiunque della Bad Robot Productions non hanno commentato la notizia.

Data la mancanza di notizie negli ultimi mesi, la cancellazione dell'universo di Justice League Dark di Abrams non è una grande sorpresa. Tuttavia, questo non significa necessariamente che la squadra non troverà spazio in un prossimo futuro. Con il lancio dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran sono alla guida del nuovo DC Universe. Sotto il loro controllo, stanno gestendo show televisivi, film, videogiochi e animazione legati all'Universo DC e non è improbabile un'incursione futura di questi personaggi.

Uno dei progetti annunciati alla fine di gennaio è un nuovo film su Swamp Thing, per il quale sarebbe in trattative James Mangold, già regista di Logan - The Wolverine e del prossimo Indiana Jones e la Ruota del Destino. Per anni, Swamp Thing è stato anche un membro della Justice League Dark nei fumetti. Dato che i piani di Abrams sembrano essere stati cancellati, forse Gunn sta preparando la sua versione della Justice League Dark da utilizzare nel DCU. Swamp Thing potrebbe facilmente servire come punto di lancio per il lato soprannaturale del nuovo universo condiviso.

Nel frattempo, Warner ha confermato che Constantine 2 con Keanu Reeves è ancora in sviluppo e non è stato accantonato dopo l'annuncio del DC Universe.