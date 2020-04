Justice League Dark, JJ Abrams realizzerà la serie tv per HBO Max

È notizia dell'ultim'ora che J.J. Abrams e la sua Bad Robot svilupperanno la serie tv di Justice League Dark per la piattaforma streaming di WarnerMedia HBO Max.

Per ora non si hanno molti dettagli al riguardo, ma sappiamo che il gruppo ideato originariamente da Peter Milligan e Mikel Janín e composto principalmente da antieroi DC come John Constantine, Swamp Thing, Zatanna e Shade, the Changing Man avrà un nuovo adattamento, questa volta seguendo un format seriale.

Oltre al film d'animazione del 2017, Justice League Dark, diretto da Jay Oliva e distribuito direttamente in Home Video e Digital HD, negli ultimi anni c'è stato più di un tentativo di riunire questi personaggi sullo schermo (precisamente su quello delle sale cinematografiche) in chiave live-action, dal progetto mai realizzato di Guillermo del Toro a quello mai andato in porto di Doug Liman.

Constantine, Swamp Thing e Zatanna hanno avuto i loro piccoli/grandi momenti di gloria telesiva nelle varie serie tv targate The CW/NBC/DC Universe, chi da protagonista, chi da semplice guest star, ma solo ora, grazie all'accordo di WarnerMedia con J.J. Abrams, che prevede anche lo sviluppo di altre due serie (una serie thriller ispirata da The Shining intitolata Overlook e l'originale Duster), il desiderio dei fan di vedere finalmente la JDL al completo potrà avverarsi.

"Che fantastico inizio per la nostra collaborazione con il team pieno d'immaginazione della Bad Robot, guidata da J.J. e Katie" ha dichiarato Kevin Reilly, CCO di HBO Max "Cosa potrebbe essere meglio di un'idea originale di J.J. Abrams, e di Warner Bros. che ci permette di utilizzate queste iconiche IP provenienti dall'universo di Stephen King e da quello DC, in modo da offrire un numero ancora maggiore di imperdibili show targati HBO Max".



Non possiamo che essere d'accordo.