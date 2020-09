Justice League Dark, JJ Abrams svilupperà spin-off su Zatanna e Constantine per HBO Max!

Sono giorni di fuoco per essere fan della DC Films: dopo la serie tv prequel di The Batman e lo spin-off Peacemaker di The Suicide Squad con John Cena, è stato confermato che JJ Abrams amplierà i ranghi della sua Justice League Dark.

Se ad aprile è stato ufficialmente confermato che il regista è a lavoro su una serie tv di Justice League Dark per HBO Max, adesso The Hollywood Reporter segnala anche che il nuovo show originale ed esclusivo del servizio di streaming on demand sarà affiancato da ben due spin-off, dedicati rispettivamente a Zatanna e Constantine.

Nell'articolo dell'Hollywood Reporter si dice espressamente che il regista di Star Wars: The Rise of Skywalker "sta lavorando a due serie tv soprannaturali con Constantine e Zatanna, tra gli altri". Al momento non è chiaro se questi personaggi verranno introdotti uno alla volta o se debutteranno in Justice League Dark prima di spostarsi sulle proprie serie tv stand-alone, ma in ogni caso si tratta sicuramente di una notizia che farà la gioia di tutti i fan della DC Films, che da tempo inneggiano ad un adattamento live-action della 'sezione mistica' della Justice League.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che su HBO Max, come se non bastasse, arriverà anche la serie tv Green Lantern.