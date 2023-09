Justice League Dark non si farà? Warner Bros ha sospeso gli accordi con JJ Abrams

Se il grande schermo piange, il piccolo schermo non ride di certo: gli scioperi di attori e sceneggiatori stanno tenendo in ostaggio l'industria cinematografica e televisiva con un'azione senza precedenti, e le grandi produzioni come Warner Bros. Discovery stanno inevitabilmente cominciando a prendere contromisure anche drastiche.

A dar man forte alla notizia di qualche mese fa secondo cui Warner avrebbe definitivamente cancellato Justice League Dark, infatti, arriva proprio in queste ore la sospensione degli accordi firmati con alcuni importanti produttori tra cui proprio J.J. Abrams (o meglio la sua Bad Robot), che avrebbe dovuto occuparsi della nuova serie targata DC.

Se la serie sulla Justice League Dark era comunque a rischio presumibilmente a causa degli avvicendamenti in casa DC Studios (James Gunn, d'altronde, aveva parlato di un possibile live-action di Justice League Dark sul grande schermo), la decisione di Warner fa ora calare l'incertezza anche su tutte le altre possibili collaborazioni con Abrams, di qualunque natura esse fossero.

Ad essere coinvolti, come anticipavamo in apertura, sono comunque anche altri grandi nomi, tra cui Greg Berlanti, Chuck Lorre, Mindy Kaling, Bill Lawrence e John Wells: vedremo come evolverà la situazione, ma è molto probabile che nulla si sblocchi prima del definitivo rientro degli scioperi di questi giorni.