Justice League Dark, a che punto sono i lavori della serie HBO Max?

L'annuncio della serie sulla Justice League Dark per il catalogo di HBO Max ha destato l'interesse dei numerosi appassionati di fumetti DC, in particolare per il coinvolgimento di J.J. Abrams. Scopriamo quindi quali sono le ultime novità su questo interessante progetto.

A dare un aggiornamento sulla situazione ci pensa la testata giornalistica TVLine, che attraverso le parole del giornalista Matt Webb Mitovich fa sapere ai numerosi fan della Justice League Dark che i lavori sullo show di HBO Max procedono senza intoppi, nonostante la pandemia che ha reso molto più difficile sviluppare opere per il cinema e la televisione. Kevin Reilly, dirigente del servizio streaming, aveva rivelato che era stato proprio il celebre regista a suggerire per la prima volta uno show dedicato a questi personaggi, confermando la sua grande passione per i fumetti dellla DC.

Inoltre, secondo vari rumor, J.J. Abrams sarebbe interessato a produrre anche due serie incentrate rispettivamente su John Constantine e Zatanna, membri della Justice League Dark insieme a Deadman, Shade, Madame Xanadu e The Changing Man. Per ora non sappiamo ancora i nomi degli attori che interpreteranno questi personaggi, ma siamo sicuri che nei prossimi mesi scopriremo qualche dettaglio in più.

Per concludere vi segnaliamo il nostro articolo con un'analisi della storia della Justice League Dark.