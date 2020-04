Justice League Dark, svelati i protagonisti della serie di JJ Abrams?

L'arrivo di una serie HBO Max sulla Justice League Dark della cui produzione si occuperà JJ Abrams è stato uno dei fuochi d'artificio della giornata di ieri: placato l'entusiasmo dell'annuncio, però, è ora tempo di cercare di saperne di più.

Ad oggi, infatti, sullo show è stato detto ben poco: non si sa, dunque, quali saranno i personaggi che faranno parte della "sezione paranormale" della Justice League nella sua prima apparizione sul piccolo schermo.

Stando ad alcune voci che hanno preso il via poche ore dopo l'annuncio di Justice League Dark, però, è forse possibile azzardare alcune previsioni: pare, infatti, che i personaggi con più probabilità di apparire nello show prodotto da Abrams siano Constantine, Zatanna, Deadman, Etrigan e Swamp Thing.

Un'ipotesi che accontenterebbe sicuramente i fan di Constantine e Swamp Thing più di tutti gli altri: i due eroi, infatti, hanno già goduto di uno show tutto per loro e in particolar modo la cancellazione di Swamp Thing aveva lasciato l'amaro in bocca a tutti coloro che avevano apprezzato la serie con Derek Mears. A scanso di equivoci, comunque, pare che Abrams sia intenzionato a non richiamare i vecchi attori dei due personaggi.

Vediamo, intanto, qual è stata la reazione dei fan all'arrivo di Justice League Dark su HBO Max.