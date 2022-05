Justified: City Primeval, annunciato il cast: Quentin Tarantino non dirigerà il pilot

Justified: City Primeval, l'imminente revival di Justified, la serie FX con protagonista Timothy Olyphant, ha confermato otto nuovi membri del cast, tra cui Boyd Holbrook e Aunjanue Ellis. Alla regia dell'episodio pilota non ci sarà Quentin Tarantino, come inizialmente era stato ipotizzato.

Inizialmente erano state annunciate le trattative con Tarantino per Justified: City Primeval, per la regia di un paio di episodi della serie.



Tuttavia negli ultimi report non si menziona il suo nome. Justified: City Primeval sta per iniziare la produzione a Chicago proprio in questi giorni e alla fine di aprile Screen Magazine ha confermato che Tarantino non fa più parte del progetto.

Al suo posto è stato scelto Michael Dinner per dirigere il pilot.



Variety non svela quali saranno gli episodi diretti da Dinner ma quest'ultimo lavorerà allo show anche in qualità di sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Dave Andron.

Entrambi avevano partecipato alla serie originale in qualità di produttori esecutivi.



Nel cast della serie anche Marin Ireland, Vondie Curtis Hall, Adelaide Clemens, Norbert Leo Butz, Victor Williams e la figlia di Olyphant, Vivian Olyphant.

Timothy Olyphant in The Mandalorian 2 ha recitato al fianco di Rosario Dawson nel ruolo di Cobb Vanth. Nei prossimi giorni vi aggiorneremo su eventuali news che riguardano il revival di Justified: City Primeval, attesissimo dai fan dello show FX originale, Justified, in onda dal 2010 al 2015 su AXN e Top Crime sulla tv italiana.