Justified City Primeval: tutto i dettagli sul ritorno della serie con Timothy Olyphant

Dopo oltre un decennio dalla conclusione di Justified, la serie di FX sviluppata da Graham Yost e tratta dal racconto di Elmore Leonard è pronta a tornare con il revival Justified: City Primeval, in cui Timothy Olyphant riprenderà i panni del Marshal Raylan Givens. Sebbene non si conosca l'esatta data d'uscita dello show, ecco tutte le novità.

Secondo quanto riportato su Entertainment Weekly, Justified: City Primeval dovrebbe esordire sul piccolo schermo a metà del 2023. Tuttavia, non è stata ancora annunciata una data precisa per la première di questo nuovo capitolo della brutale guerra al crimine di Raylan Givens. L'ultima volta che abbiamo visto l'audace e spavaldo personaggio è stato nel 2015, quando il finale di serie di Justified è andato in onda dopo sei stagioni su FX nell'aprile di quell'anno.

Come già detto, la fonte di ispirazione di Justified è un racconto di Elmore Leonard intitolato "Fire in the Hole" (Fuoco in buca), mentre il revival della serie sarà basato su un altro titolo del prolifico autore specializzato in opere crime come Get Shorty e Rum Punch (che ha ispirato il Jackie Brown di Quentin Tarantino).

Come confermato da FX e Sony Pictures Television all'inizio del 2022, Justified: City Primeval è basata sul romanzo di Leonard del 1980, City Primeval: High Noon in Detroit (in Italia edito col titolo Sfida a Detroit), che segue un detective vecchio stile alle prese con un inafferrabile criminale noto come "Oklahoma Wildman". La storia sarà fortemente reimmaginata in modo che la serie limitata di otto episodi possa includere anche Raylan Givens - personaggio che è stato introdotto per la prima volta solo nel romanzo di Leonard del 1993, Pronto. Avremmo ritrovato Givens a Detroit quando il figlio di Leonard, Peter, ha scritto il romanzo del 2018, Raylan Goes to Detroit.

Mentre appare ancora incerto il ricongiungimento tra Raylan e Boyd Crowder (Walton Goggins), Deadline ha riportato che la serie limitata metterà Raylan contro un altro Boyd: Boyd Holbrook, che interpreterà l'antagonista principale Clement Mansell. Nel cast di Justified: City Primeval ci sono anche la star di Una famiglia vincente - King Richard, candidata all'Oscar, Aunjunue Ellis, nel ruolo dell'avvocato Carolyn Wilder; Adelaide Clemens (nota per In nome del cielo di FX) nel ruolo della fidanzata di Mansell, Sandy; e la candidata all'Emmy Vondie Curtis-Hall, nel ruolo di un personaggio chiamato Sweetie.

Nell'attesa che arrivi un primo trailer ufficiale e di conoscere la data d'uscita, ecco la prima immagine di Justified City Primeval con Olyphant di nuovo nei panni di Raylan Givens. Sapevate che è stato Quentin Tarantino a convincere Olyphant a tornare nel revival?