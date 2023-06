Justified: City Primeval, previste nuove stagioni dell'attesa serie con Timothy Olyphant

La serie tv Justified: City Primeval prodotta da FX debutterà questo luglio, ma, vista l'elettrizzata accoglienza del pubblico alla sua première, è possibile che verranno prodotte altre stagioni.

All'ATX TV Festival, che annualmente, in Texas, celebra e presenta le produzioni televisive passate, presenti e future, Timothy Olyphant, star e produttore esecutivo della serie revival Justified: City Primeval, ha presentato, insieme alla produttrice esecutiva Sarah Timberman, l'adattamento del romanzo di Elmore Leonard, City Primeval: High Noon in Detroit ai fan.

Ed il pubblico non poteva accogliere con più entusiasmo il ritorno del vice sceriffo Raylan Givens, insieme a Boyd Holbrook (qui potete trovare le prime immagini di Timothy Olyphant e Boyd Holdbrook in Justified: City Primeval), Adelaide Clemens e Vivian Olyphant, la figlia dell'attore nella vita reale che interpreterà anche sua figlia nel progetto, che sembra essere destinato a non concludersi con questa stagione.

Tornando a Vivian, la più giovane in casa Olyphant ha dichiarato, tra le risate scroscianti dei presenti, di aver fatto un provino per prendere parte alla produzione e di essere andata bene.

Timothy Olyphant, che darà un tocco contemporaneo al suo Rayland Givens in Justified: CIty Primeval, ha rivelato che lui e sua moglie hanno parlato della possibilità che Vivian si unisse al cast e hanno concordato che l'esperienza potesse essere un buon lavoretto estivo mentre era in vacanza dal college.

"Il processo di audizione con lei è stato una gioia e ha lavorato molto duramente, ci siamo divertiti molto", ha dichiato. "Ho lavorato con lei alla preparazione del provino e mi sono detto: 'Sarebbe una persona piacevole con cui lavorare'. Ho detto che non avrei aggiunto altro e ho lasciato che la squadra prendesse in mano la situazione".

Vivian ha imparato molto durante la sua permanenza sul set, e la cosa che l'ha più colpita è stata "quanto tempo ci vuole per farsi truccare", ha detto ridendo.

Non ci resta che attendere ancora l'estate, ed esattamente il 18 luglio, per giudicare di persona se Vivian sia all'altezza del compito e se possa diventare una star dello show, seguendo le orme paterne.