Justified: City Primeval, finalmente le prime immagini di Timothy Olyphant e Boyd Holbrook

FX ha diffuso in rete le prime immagini ufficiali di Justified: City Primeval, serie revival che continuerà a raccontare le vicende di Raylan Givens, personaggio interpretato per sei stagioni, dal 2010 al 2015, da Timothy Olyphant. Nelle immagini vediamo ritratto l'attore di nuovo nei panni del protagonista e Boyd Holbrook in quelli del villain.

L'U.S. Marshal Raylan Givens è pronto a tornare sui nostri schermi quest'estate e prima dell'arrivo di un trailer ufficiale, sono state diffuse alcune immagini preliminari in anteprima che mettono in evidenza non solo Givens, ma anche il Clement Mansell di Boyd Holbrook, alias "Il selvaggio dell'Oklahoma".

Ispirato a City Primeval: High Noon in Detroit di Elmore Leonard, il ritorno della serie vede Raylan Givens (Olyphant) dopo che ha lasciato le colline del Kentucky otto anni fa e che ora vive a Miami, un anacronismo ambulante che bilancia la sua vita come U.S. Marshal e padre part-time di una ragazza di 14 anni. I suoi capelli sono più grigi, il suo cappello è più sporco e la strada davanti a lui è improvvisamente molto più corta di quella dietro.

Un incontro casuale su una desolata autostrada della Florida lo spinge fino a Detroit. Lì incrocia la strada di Clement Mansell, detto "Il Selvaggio dell'Oklahoma", un desperado violento e sociopatico che è già sfuggito una volta ai migliori agenti di Detroit e intende farlo di nuovo. L'avvocato di Mansell, la formidabile Carolyn Wilder, originaria di Motor City, ha tutte le intenzioni di rappresentare il suo cliente, anche se si ritrova in mezzo tra poliziotto e criminale, con un gioco tutto suo. Questi tre personaggi si mettono in rotta di collisione nel classico stile narrativo di Leonard per vedere chi riuscirà a uscire vivo dalla "città primordiale".

