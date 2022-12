Justified: City Primeval, Quentin Tarantino ha convinto Timothy Olyphant a tornare!

Come noto, dopo la sua conclusione ufficiale ormai sette anni fa, Justified tornerà con la serie sequel Justified: City Primeval dove Timothy Olyphant riprenderà il ruolo dello sceriffo Raylan Givens. Restio a tornare nei panni del personaggio, a quanto pare una parte importante nella decisione dell'attore l'ha giocata anche Quentin Tarantino.

Parlando con Entertainment Weekly, il co-showrunner Michael Dinner ha spiegato la lunga storia dell'adattamento del fondamentale romanzo poliziesco City Primeval (Sfida a Detroit nell'edizione italiana) di Elmore Leonard - che vede protagonista un detective sulle tracce di 'Oklahoman Wildman' Clement Mansell a Detroit. "Molte persone avevano già voluto realizzare questo libro", ha detto. "Peckinpah l'aveva quasi trasformato in un film anni fa, e [Quentin] Tarantino voleva farne anche lui un film, molte persone volevano adattarlo per la televisione, in streaming o via cavo".

Poi, una telefonata casuale ha portato al ritorno di Timothy Olyphant nel ruolo di Raylan Givens, uomo di legge che parla veloce e spara ancora più veloce, un ruolo che ha interpretato dal 2010 al 2015 nella serie originale Justified. "Un giorno ha squillato il telefono ed era Tim Olyphant che mi ha detto: 'Ero sul set [di C'era una volta... a Hollywood] con Quentin e stavamo parlando di questo libro, City Primeval. Abbiamo pensato che sarebbe stato un ottimo anno per Justified", ha ricordato Dinner.

Justified: City Primeval vede protagonista un Givens più vecchio - anni dopo aver lasciato Harlan - incrociare la strada con Mansell, che sarà interpretato da Boyd Holbrook (Narcos, The Sandman).

A proposito del nuovo grande cattivo della serie, Dinner ha dichiarato: "È così imprevedibile, e in un momento in cui lo stesso Raylan ha sette, otto anni in più, quindi non si tratta solo di chi è fisicamente, ma anche perché è così imprevedibile... Boyd Crowder aveva un codice amorale, ma aveva comunque un codice. Non sono sicuro che Clement Mansell, il nuovo cattivo, lo abbia. E questo lo rende davvero pericoloso. È un antagonista piuttosto formidabile per il nostro protagonista".

Justified: City Primeval andrà in onda su FX nell'estate del 2023. Inoltre, gli showrunner hanno anche anticipato che Raylan Givens avrà un approccio più contemporaneo nella nuova serie. Tempo fa si era ipotizzato persino che Tarantino potesse dirigere il pilota, ma purtroppo non sarà così.