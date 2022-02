Justified: City Primeval, Quentin Tarantino in trattative per dirigere alcuni episodi

Secondo quanto riportato da Deadline, Quentin Tarantino sarebbe in trattative per occuparsi della regia di alcuni episodi di Justified: City Primeval, serie revival di Justified che vedrà il ritorno di Timothy Olyphant nei panni di Raylan Givens. La serie, ambientata dopo la conclusione della sesta stagione, tornerà in programmazione su FX.

Secondo quanto riportato da Deadline, le trattative tra la produzione e Quentin Tarantino sarebbero ancora nelle loro fasi iniziali, quindi non c'è ancora nulla di definitivo. Nel quale caso l'accordo dovesse concretizzarsi, Tarantino tornerebbe a dirigere Olyphant per la seconda occasione consecutiva dopo C'era una volta a Hollywood e non abbandonerebbe il genere western, dopo averci regalato Django Unchained e The Hateful Eight (in C'era una volta a Hollywood, invece, il protagonista Rick Dalton era un attore specializzato in spaghetti western).

La storia sarà ispirata al romanzo di Elmore Leonard City Primeval: High Noon in Detroit. Adesso Raylan ha una figlia di quattordici anni a cui badare e si ritrova, dopo un incontro casuale avvenuto in una strada della Florida, ad andare a Detroit dove il suo destino gli fa incrociare Clement Mansell, conosciuto con il nome di The Oklahoma Wildman e sfuggito più volte alla giustizia.

Per Tarantino si tratterebbe anche di un ritorno alle opere di Leonard, dopo che nel 1997 tradusse per lo schermo Jackie Brown, adattamento cinematografico del romanzo Rum Punch. Sarebbe anche un ritorno alla regia televisiva, in passato Tarantino aveva diretto alcuni episodi dei suoi show preferiti come E.R. e CSI.

La serie Justified si era conclusa sette anni fa e Timothy Olyphant sarà coinvolto come attore protagonista e produttore in collaborazione con gli showrunner e sceneggiatori Dave Andron e Michael Dinner, e il creatore dello show originale Graham Yost. Non è ancora nota la data d'uscita del revival.

Ultimamente Quentin Tarantino si è detto interessato a una serie su Rick Dalton, dopo aver già scritto il romanzo di C'era una volta a Hollywood.