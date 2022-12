Justified: City Primeval, gli showrunner: 'Raylan avrà uno sguardo più contemporaneo'

Diversi anni dopo il successo della serie Justified, Showtime ha ordinato il revival Justified: City Primeval, che vedrà il ritorno di Timothy Olyphant nei panni dello sceriffo Raylan Givens. Tuttavia, non ritroveremo esattamente lo stesso personaggio, il quale avrà un approccio diverso alla sua professione, in linea con gli eventi dell'attualità.

In un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, è stato chiesto agli showrunner Dave Andron e Michael Dinner come hanno deciso di adattare il tono e i personaggi della serie sequel di Justified per riflettere il punto di vista odierno sulle forze dell'ordine e sulla polizia. Andron ha raccontato che, sebbene la serie originale sia terminata nel 2015, Givens (Timothy Olyphant) ha sempre svolto i suoi compiti nel modo giusto, attenendosi al suo codice morale.

Andron ha spiegato che nel nuovo show Givens sarà più consapevole di ciò che comporta il suo ruolo di agente di polizia e di come le sue azioni possano avere un impatto sul contesto generale.

"La cosa più importante non è tanto che il mondo e le forze dell'ordine sono diversi, è solo che il pubblico è consapevole di ciò che sta accadendo da molto tempo", ha detto Andron. "Raylan ha sempre avuto un codice piuttosto specifico. Nella serie c'era molta violenza parlando di uso delle armi, ma Raylan viveva secondo un certo codice e faceva le cose nel modo giusto. Volevamo portarlo in un momento in cui forse aveva un po' più di comprensione di ciò di cui faceva parte e del quadro generale, facendo più riferimento al mondo in cui viviamo ed essendone consapevoli".

Dinner ha poi fatto riferimento a Elmore Leonard, l'autore dei romanzi da cui sono tratti Justified e Justified: City Primeval, e di come lo scrittore abbia creato personaggi tridimensionali e pienamente realizzati. "Elmore ha creato questi personaggi che non erano quello che erano, ma quello che sono", ha detto. "Erano personaggi piuttosto solidi, anche gli antagonisti. Si tratta sempre di chi sono i personaggi nel loro profondo. Quando i nostri personaggi si spostano di un centimetro, nel mondo di Elmore è già molto. Quindi, come ha detto Dave, c'è sicuramente una maggiore consapevolezza. Non è che il mondo sia cambiato, ma ora ne siamo più consapevoli".

La serie Justified si era conclusa sette anni fa e Timothy Olyphant sarà coinvolto come attore protagonista e produttore in collaborazione con gli showrunner e sceneggiatori Andron e Dinner, e il creatore dello show originale Graham Yost. Non è ancora nota la data d'uscita del revival. In un primo momento si era parlato di Quentin Tarantino come regista del pilota, ma poi è stato confermato che non sarà dietro la macchina da presa.