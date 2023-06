Justified: City Primeval, per Thimoty Olyphant la serie è stata 'spinta' da Deadwood

Abbiamo appena scoperto che Justified: City Primeval prevede nuove stagioni, eppure, stando a una recente dichiarazione della star Timothy Olypthant, scopriamo che a "spingere" lo show ha contribuito soprattutto il film del 2019 Deadwood.

"Riguardo Deadwood" ha dichiarato Olyphant, "davvero non credevo che sarebbe successo. Onestamente immaginavo un nulla di fatto, perciò è ho vissuto un'esperienza incredibile. Probabilmente è stato il motivo per cui abbiamo realizzato Justified: City Primeval".

Inoltre, ha colto l'occasione per elogiare la talentuosa troupe con cui lavora. "Resto in contatto con moltissime persone, durante lo show. Soprattutto con gli sceneggiatori. Sai com'è, vogliamo realizzare sempre nuove cose. Li adoro letteralmente, la nostra collaborazione è fantastica. Non vedo l'ora di poter partecipare alle loro riunioni. Non sono necessariamente ansiosi di incontrarmi, questo è vero... ma li stimo nel profondo. Lo rifarei ancora, e ancora, e ancora".

Sviluppata da Dave Andron e Michael Dinner, Justified: City Primeval è basata sul romanzo di Elmore Leonard e racconta la storia di Raylan Givens, il quale, dopo aver lasciato il Kentucku, si ritrova a inseguire The Oklahoma Wildman/Clement Mansell. Nel cast ricordiamo ovviamente Timothy Olyphant, ma anche Aunkanue Ellis, Boyd Holbrook e Adelaide Clemens.

Purtroppo, la produzione ha subito notevoli rallentamenti: il primo è stato dovuto a quattro auto che hanno sfondato le barricate, mentre il secondo da un ordigno incendiario lanciato sul set. Fortunatamente nessuno dei presenti è rimasto ferito, soprattutto considerando l'incremento delle misure di protezione da parte di Sony Pictures Television.

L'episodio pilota andrà in onda il 18 luglio 2023. Nell'attesa, non perdetevi le prime immagini di Justified: City Primeval.