Justified: City Primeval, ecco Timothy Olyphant nella prima immagine ufficiale!

Grazie all'ultimo numero dell'anno di Entertainment Weekly, in cui vengono presentate in anteprima le principali novità del 2023, possiamo dare un'occhiata alla prima immagine ufficiale di Justified: City Primeval, serie sequel della celebre Justified, ancora una volta tratta dai romanzi di Elmore Leonard e con protagonista Timothy Olyphant.

Nella prima immagine possiamo, infatti, vedere Olyphant di ritorno nei panni dello sceriffo Raylan Givens, un ritorno che a quanto pare è stato propiziato anche grazie all'aiuto di Quentin Tarantino, che aveva diretto Olyphant in C'era una volta a Hollywood e gli aveva consigliato di riprendere il ruolo di Givens nella serie sequel. Questa adatterà l'omonimo romanzo crime di Elmore Leonard (in Italia tradotto come Sfida a Detroit) e vedrà un Givens più in là con gli anni, più maturo ma anche molto più consapevole, come hanno anticipato i due sceneggiatori principali, Dave Andron e Michael Dinner.

"La cosa più importante non è tanto che il mondo e le forze dell'ordine sono diversi, è solo che il pubblico è consapevole di ciò che sta accadendo da molto tempo", ha detto Andron. "Raylan ha sempre avuto un codice piuttosto specifico. Nella serie c'era molta violenza parlando di uso delle armi, ma Raylan viveva secondo un certo codice e faceva le cose nel modo giusto. Volevamo portarlo in un momento in cui forse aveva un po' più di comprensione di ciò di cui faceva parte e del quadro generale, facendo più riferimento al mondo in cui viviamo ed essendone consapevoli".

Dinner ha poi fatto riferimento a Elmore Leonard, l'autore dei romanzi da cui sono tratti Justified e Justified: City Primeval, e di come lo scrittore abbia creato personaggi tridimensionali e pienamente realizzati. "Elmore ha creato questi personaggi che non erano quello che erano, ma quello che sono", ha detto. "Erano personaggi piuttosto solidi, anche gli antagonisti. Si tratta sempre di chi sono i personaggi nel loro profondo. Quando i nostri personaggi si spostano di un centimetro, nel mondo di Elmore è già molto. Quindi, come ha detto Dave, c'è sicuramente una maggiore consapevolezza. Non è che il mondo sia cambiato, ma ora ne siamo più consapevoli".

"Justified è stato uno degli show più acclamati dalla critica dell'ultimo decennio e un adattamento dell'opera di Elmore Leonard che è stato portato in vita in modo così emozionante da Timothy Olyphant nei panni di Raylan Givens, Graham Yost e l'intero team di produttori, scrittori, registi e cast", aveva dichiarato in precedenza Eric Schrier, presidente di FX Entertainment, in un comunicato. "Il fatto che questo gruppo si riunisca di nuovo con Tim nei panni di Raylan in una nuova e diversa storia di Elmore Leonard è entusiasmante. Voglio ringraziare i nostri showrunner Dave e Michael, e i loro colleghi produttori esecutivi Tim, Graham, Sarah e Carl, gli eredi di Elmore Leonard e i nostri partner della Sony Pictures Television, per aver reso possibile tutto questo".