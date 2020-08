Justin Bieber criticato per il post sui poteri medicinali del cibo

Dopo le ultime critiche ad una foto di Michelle Hunziker, vi segnaliamo un post condiviso da Justin Bieber che non è stato ben accolto dai membri della comunità medica, a causa della sua decisione di promuovere metodi inefficaci nella lotta alle malattie.

Nei giorni scorsi infatti il famoso cantante aveva postato sul suo profilo Instagram una foto in cui suggeriva che i problemi di ansia o di depressione potevano essere risolti con una giusta dieta. In poco tempo sono arrivati i primi commenti di utenti che criticavano il tipo di messaggio condiviso dall'artista, che spingeva i suoi numerosi fan a non ascoltare i consigli dei propri medici, oltre a sottovalutare la gravità di questi problemi di salute. Numerosi dottori hanno quindi cercato di spiegare l'errore di Bieber, tra questi troviamo anche Joshua Wolrich, che ha condiviso questo messaggio: "Le intenzioni dietro questo messaggio sono buone, purtroppo rischia di fare ancora più danni. Il cibo è importante, ma non è una medicina, non voglio sottovalutare l'impatto che ha sulla nostra vita, ci fornisce infatti dell'energia di cui abbiamo bisogno per vivere, ma ha anche diversi limiti. Ansia e depressione sono raramente il risultato di cosa mangiamo, sminuire così le loro cause è sbagliato e non fa altro che stigmatizzare ancora di più le persone che soffrono di questi disturbi".

Potete trovare il suo messaggio in calce alla notizia, condiviso dallo stesso Justin Bieber che non ha preso bene questa critica al suo post. Non è l'unico ad aver ricevuto numerose critiche in questi giorni, anche Chiara Ferragni è stata al centro di una polemica.