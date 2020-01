Justin Chambers abbandona la serie tv Grey's Anatomy

Dopo 16 anni col camice, Justin Chambers a.k.a. il Dottor Alex Karev lascerà la popolare serie di ABC, Grey's Anatomy. "È arrivato il momento", ha dichiarato l'attore. “As I move on from Grey’s Anatomy, I want to thank the ABC family, Shonda Rimes, original cast members Ellen Pompeo, Chandra Wilson and James Pickens, and the rest of the amazing cast and crew, both past and present, and, of course, the fans for an extraordinary ride,” he said.

"Non c'è mai un buon momento per dire addio a uno show e a un personaggio che hanno definito in così grande misura la mia vita negli scorsi 15 anni. Già da tempo, però, nutrivo la speranza di diversificare i miei ruoli e le mie scelte professionali. E, dato che sto per compiere 50 anni, e sono stato così fortunato con la mia incredibile moglie, che mi supporta sempre, e cinque meravigliosi bambini, credo sia arrivato quel momento" ha dichiarato Chambers ai microfoni di Deadline "Nel dire addio alla serie voglio ringraziare la famiglia di ABC, Shonda Rhimes, i membri originali del cast, Ellen Pompeo, Chandra Wilson e James Pickens, e il resto del fantastico cast e dell'incredibile crew, sia passato che presente, e ovviamente i fan per questo straordinario viaggio".

Justin aveva debuttato nello show di Shonda Rhimes proprio nel pilot, A Hard Day's Night, nel 2005, dove era ancora un semplice tirocinante, proprio come i colleghi Meredith Grey (Ellen Pompeo), Cristina Yang (Sandra Oh), Izzie Stevens (Katherine Heigl) e George O'Malley (T.R. Knight).

Quanta strada hanno fatto nel frattempo...

Ma quello di Chambers non è certo il primo addio importante della serie: tra quelli di Katherine Heigl, Isaiah Washington e T.R. Knight ce ne sono stati e ne sono seguiti diversi, tra cui anche, forse, il più clamoroso... Quello del Dottor Stranamore, Patrick Dempsey.



Ellen Pompeo, tempo fa, parlò di un dietro le quinte tossico, ma lei e la Rhimes hanno fatto di tutto per cambiare le cose.



Ad ogni modo, non sembra essere stato questo il caso di Chambers, di cui i fan di Grey's attenderanno con ansia prossimo progetto.