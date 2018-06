Justin Hartley di Smallville si dichiara aperto verso un'eventuale apparizione in Arrow

Fra viaggi nel tempo e realtà parallele, l’Arrowverse va espandendosi sempre più, ragion per cui un veterano delle serie supereroistiche targate DC Comics si è dichiarato più che disposto ad unirsi alla festa. Per la gioia dei fan di Smallville, si tratta di Justin Hartley, che a suo tempo ha interpretato proprio Oliver Queen aka Green Arrow.

Incalzato sulla possibilità di comparire proprio in Arrow, l’attore Justin Hartley ha infatti rivelato che non sarebbe affatto contrario all’idea, se la sua eventuale apparizione fosse proposta nel giusto contesto: “Parteciperei volentieri. Amo i personaggi interessanti. Quindi sì, se mi proponessero una parte interessante, accetterei di certo”.



Per i fan irriducibili del supereroe Green Arrow si tratta certamente di una piacevole sorpresa, specialmente se consideriamo che sia Hartley che Stephen Amell hanno interpretato il personaggio di Oliver Queen. A differenza di Supergirl e The Flash, che negli ultimi anni hanno spesso attinto al cast di Smallville, Lois & Clark e addirittura la serie di The Flash degli anni ’90, Arrow non ha ancora accolto vecchie conoscenze, pertanto Hartley potrebbe inoltre essere il primo “volto storico” DC Comics a prendere parte allo show.

Considerando quel sappiamo finora sulla settima stagione di Arrow, non è escluso che i produttori riescano a escogitare un modo per coinvolgere Hartley, sconvolgendo ulteriormente il nuovo status quo della serie.