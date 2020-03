Justin Hartley di This is Us racconta la sua reazione al finale di stagione

L'ultimo episodio della quarta stagione di This is Us è andato in onda nei giorni scorsi negli Stati Uniti, e si è concluso con sorprendenti rivelazioni e colpi di scena. Intervistato da Entertainment Weekly, Justin Hartley, che nella serie interpreta Kevin, ha parlato del finale di stagione e di ciò che ci attende in futuro.

La quarta stagione di This is Us si è conclusa con Madison (interpretata da Caitlin Thompson) in attesa di due gemelli da Kevin, dopo la loro avventura di una notte. Per quanto riguarda il suo personaggio, Hartley ha spiegato: "Tutto può succedere. Voglio dire, amo l'idea che scriviamo queste storie in cui la vita non sempre segue il percorso che avevi pianificato quando avevi 4 anni. Le cose accadono, ogni giorno, ed è tutto un: Beh, non mi sono accorto che stava accadendo. E allora, come ti adatti? Come ti adegui? Come vivi la tua vita?"

Justin Hartley, che qualche tempo fa aveva parlato di un altro momento determinante in This is Us, si è anche soffermato su quello che accadrà nella quinta stagione tra Kevin e Madison. "Scopriremo di più sulla gravidanza e sui gemelli" ha anticipato, "sulla mamma, sulle nausee mattutine e tutte le cose del genere."

Il finale ha lasciato diverse questioni aperte. "Ti lascia con quel senso di: Oh Dio, dove andranno adesso? Stiamo esplorando più aspetti dei personaggi, siamo più coinvolti nella famiglia e tutti stanno invecchiando, quindi proveremo a capirlo."

La quarta stagione di This is Us ha visto anche il debutto di Milo Ventimiglia alla regia.