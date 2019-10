Justin Hartley potrebbe tornare come Green Arrow in Crisi sulle Terre Infinite

La star di Smallville, Justin Hartley, potrebbe tornare ad interpretare Green Arrow nell'imminente e attesissimo crossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite. In questi giorni stanno circolando dei rumors al riguardo ma per il momento si tratta soltanto di voci, tra le tante che vengono pubblicate in questo periodo.

Il cast di Crisi sulle Terre Infinite si sta ogni settimana espandendo sempre di più e tra i tanti ruoli si chiacchiera insistentemente di Justin Hartley di ritorno come Green Arrow. Non sarebbe di certo il primo attore a tornare dal serial Smallville, dopo Tom Welling e Erica Durance.

Il personaggio è apparso per la prima volta nella sesta stagione di Smallville. Inizialmente rivale di Clark Kent, il personaggio di Hartley si allea con quello di Tom Welling per co-fondare la versione della Justice League nell'universo di Smallville.



Se le voci verranno confermate Tom Welling non sarà l'unico supereroe di Smallville a tornare per Crisi sulle Terre Infinite.

Il crossover sarà composto da cinque episodi e andranno in onda tra dicembre e gennaio, abbracciando diversi show dell'Arroverse, tra cui Supergirl, Arrow, The Flash e Legends of Tomorrow.

Tra i ritorno di grande richiamo anche Robert Wuhl, che dal Batman del 1989 è entrato nel cast dell'Arrowverse. Wuhl nel film di Tim Burton interpretava il giornalista Alexander Knox.

Voci delle ultime ore parlano anche di una possibile presenza di Tom Ellis direttamente da Lucifer.