Justin Hartley torna a parlare del suo Green Arrow in Smallville

Attualmente impegnato con il drama di NBC This Is Us, Justin Hartley era un tempo il solo e unico Freccia Verde televisivo... Vediamo cosa ha raccontato l'attore sul suo personaggio in Smallville.

Prima di Stephen Amell e dell'Arrowverse, Green Arrow si era già fatto vedere in Smallville, restando in giro per ben 72 episodi su 10 stagioni dello show.

"Sapete, originariamente sarei dovuto apparire solo in 4/6 episodi. Era questa la durata dell'arco che avevano scritto per me. E poi niente, sarei dovuto andar via" racconta Hartley a Entertainment Weekly! "Ma per fortuna, i fan dello show hanno amato il personaggio. Aveva ancora tanto da dire".

E la popolarità del suo personaggio, secondo Justin, derivava in gran parte dalle sue interazioni e dalla dinamica che si era venuta a creare con il Clark di Tom Welling: "Quando guardavi lo show e vedevi come Oliver interagisse con Clark, come riuscisse a tirare fuori un suo lato inedito, e come lo spingesse a prendere la strada che tutti sapevamo dovesse percorrere - quella verso Superman -, è stato allora che è diventato una parte fondamentale dello show, e io ne vado molto orgoglioso".

Continua poi notando come il suo Oliver fu uno dei primi eroi nello show a indossare il costume...

"Ricordo di averne parlato con Al Gough e Miles Millar, i creatori dello show. Era davvero importante per noi far sì che il personaggio fosse in sintonia con quello dei fumetti. E credo fosse la prima volta in cui vedevamo un eroe 'in calzamaglia' nello show. Oliver indossava un costume. E ricordo di aver pensato 'Abbiamo uno show su Superman, ma non c'è ancora un personaggio con il suo tipico attire da supereroe'. Perciò è stato forte".

Ma la parte che fosse apprezzava di più del suo personaggio era un'altra: "Ho sempre amato il fatto che Oliver fosse un 'semplice mortale'. Mi piaceva pensare che se veniva colpito, si poteva far male. E poteva morire".



Purtroppo non abbiamo avuto occasione di rivedere Justin nel megacrossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite, ma almeno un piccolo pezzo di Smallville ha fatto la sua comparsa con Clark e Lois (Tom Welling e Erica Durance).

E a voi piaceva il Freccia Verde di Justin Hartley? E quale delle due versioni televisive preferite? Fateci sapere nei commenti.