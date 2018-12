Justin Lin firma un contratto con la Apple per la produzione di serie tv originali

Variety riporta che Justin Lin, regista taiwanese celebre in tutto il mondo per il lavoro su Star Trek Beyond e alcuni capitoli del franchise di Fast and Furious, ha siglato un accordo con Apple per la produzione di nuove serie tv originali.

Lin creerà contenuti esclusivi per il servizio di streaming di proprietà della compagnia tramite la sua casa di produzione Perfect Storm Entertainment. Il nuovo contratto entrerà in vigore alla scadenza del rapporto lavorativo che Lin ha intrattenuto in questi anni con Sony Pictures TV, che ormai è agli sgoccioli. Nel corso della collaborazione con la Sony, la Perfect Storm Entertainment ha prodotto serie tv per il network CBS come Scorpion, S.W.A.T., e il reboot di Magnum P.I. L'ultima delle serie che rientrano nell'accordo, Warrior, sarà presentata in anteprima a Cinemax nel 2019.

L'assunzione di Lin da parte della Apple dimostra la serietà con la quale il gigante della tecnologia è intenzionata a buttarsi nella mischia dei nascenti servizi di streaming on demand pronti a fare competizione a Netflix e Amazon.

Lin ha diretto alcuni film di Fast and Furious per il grande schermo, a partire da The Fast and Furious: Tokyo Drift nel 2006. Ha anche diretto Fast & Furious nel 2009, Fast Five nel 2011, Fast and Furious 6 nel 2013, e sta attualmente lavorando su Fast & Furious 9, che arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2020, dopo l'uscita dello spin-off Hobbs & Shaw. Dovrebbe dirigere anche la decima puntata del franchise, anche se al momento manca l'ufficialità.

Sul fronte televisivo, Lin ha diretto alcuni episodi della seconda stagione di True Detective per la HBO, oltre a una manciata di episodi della serie che ha contribuito a creare per CBS.