Justin Prentice in trattative per entrare nel cast di Ghost Rider

Quando Marvel Television ha annunciato, insieme ad Hulu, una serie tv in live-action dedicata a Ghost Rider, i fan sono rimasti a bocca aperta e in attesa di nuove informazioni.

Visto che il serial dovrebbe debuttare il prossimo anno sulla piattaforma digitale di proprietà Fox ed ora in mano alla Disney, per l'appunto Hulu, è chiaro che inizieremo a sentire qualcosa in più sul cast del serial.

Ed infatti, come svela Discussing Film, l'attore Justin Prentice (Tredici) è attualmente in trattative per salire a bordo del progetto. Nonostante ciò, non è chiaro quale ruolo andrebbe a ricoprire. Prentice riprenderà i panni di Bryce Walker nella terza stagione di Tredici su Netflix.

Gabriel Luna sarà di nuovo Robbie Reyes/Ghost Rider nel serial, dopo aver debuttato nel corso di Agents of S.H.I.E.L.D.. Ingrid Escajeda sarà la showrunner della serie che, come anticipato, dovrebbe debuttare entro il 2020 su Hulu.

Ghost Rider sarà il primo show di una nuova serie di serial tv della Marvel dalle tinte horror, soprannominate Adventure into Fear, e che vede in fase di sviluppo anche una su Daimon Hellstrom.