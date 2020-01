Justin Roiland, creatore di Rick and Morty, svilupperà una serie in claymation per Quibi

La quarta stagione delle avventure di Rick e del nipote Morty sta riscuotendo un notevole successo di critica e pubblico, tanto da premiare Rick and Morty con il 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. Nel frattempo il co-creatore della serie Justin Roiland ha annunciato di essere al lavoro su un secondo show.

Si intitolerà "Gloop World" e verrà trasmesso su Quibi, piattaforma mobile per video online che produrrà lo show, nelle puntate seguiremo le vicende di Bob Roundy e Funzy, due masse antropomorfe coinquiline di casa. La tecnica sarà quella di claymation, cioè verrà utilizzata la plastilina per animare i due protagonisti e il mondo circostante.

Insieme a Roiland la serie verrà prodotta da John Harvatine IV ed Eric Towner, ecco come ha commentato l'annuncio il creatore di Rick and Morty: "Gloop World è stato un mio sogno per quasi sette anni, sarà un mondo in claymation ricco di mistero, stranezze e personaggi molto divertenti. Non sarei riuscito a farcela senza i ragazzi dello Stoopid Buddy Stoodios che hanno subito capito quando ho detto che la plastilina doveva sembrare un po' imperfetta, dove puoi quasi vedere il lavoro degli animatori. Voglio che i personaggi di Gloop diano la sensazione di poter essere presi allungando la mano nel telefono. Non vedo l'ora di far vedere al mondo intero questo strano e stupido show".

Nel frattempo sono disponibili su Netflix le prime 5 puntate della quarta stagione delle avventure di Rick e di suo nipote, se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di leggere le nostre impressioni su Rick and Morty 4.