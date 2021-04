Justin Theroux sulle cause del divorzio da Jennifer Aniston: 'Il gossip semplifica troppo'

Jennifer Aniston ha sempre offerto parecchio materiale alle riviste di gossip: dalla storia con Brad Pitt nata proprio sul set a famosi flirt come quello con John Mayer, la star di Friends è sempre stata in un modo o nell'altro al centro di voci riguardanti la sua vita privata, non riuscendo a trovare pace neanche dopo il divorzio.

Negli ultimi tempi, ad esempio, la stampa sta indagando con particolare impegno sui motivi dietro la separazione tra Jennifer Aniston e l'ex-marito Justin Theroux: secondo molti, infatti, alla base della rottura ci sarebbe stata una profonda divergenza sulla scelta del luogo in cui stabilirsi, con l'ex-Rachel Green di Friends amante di Los Angeles e Theroux più affezionato a New York.

Voci, queste ultime, seccamente smentite proprio da Theroux: "È un racconto dei fatti per la maggior parte falso. La gente tende a creare delle narrative al solo scopo di sentirsi migliore o di semplificare le cose a proprio uso e consumo. Tutto quel 'Quella persona è più rock 'n' roll, quell'altra è più jazz'. Semplicemente in questo caso non è così, è una semplificazione eccessiva" ha spiegato l'attore.

Non solo i gossip relativi alle sue passate relazioni, comunque: negli ultimi tempi Jennifer Aniston ha dovuto smentire anche le voci sull'adozione di una bambina da annunciare in occasione della reunion di Friends.