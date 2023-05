Justin Theroux dorme nudo in aereo? L'attore sembra confermare l'assurda indiscrezione

Justin Theroux sembra aver chiarito una strana indiscrezione nei suoi riguardi che afferma che lui dormirebbe nudo in aereo. Questo rumor è rimasto senza conferme per oltre due anni, fino a quando nell'ultimo numero di Esquire, nel corso di una intervista, Theroux ha provato a fare un po' di luce su questa strana voce che tira in ballo.

Spieghiamo bene: durante un'apparizione al podcast SmartLess, andato in onda nel 2021, il co-conduttore Jason Bateman aveva affermato di aver visto l'attore di The Leftovers spogliarsi fino a rimanere in biancheria intima e andare a dormire in una "piccola capsula" durante un volo notturno di 12 ore da Los Angeles a Londra.

Interrogato su questa storia durante un'intervista per l'ultimo numero di Esquire pubblicato lunedì, Justin ha spiegato che al tempo lui era più sconcertato di vedere Jason in "modalità pigiama" sul volo. "Era in piena modalità pigiama - tipo, le pantofole e uno spazzolino da denti che gli usciva dalla bocca. Ho pensato: 'Vado a dormire! Nessuno mi vedrà! E avevo una coperta! Quindi, in ogni caso, era corretto che fossi essenzialmente nudo su un aereo, ma non totalmente nudo", ha ricordato.

"Voglio dire, se si tratta di un volo a lungo raggio non voglio certo dormire nella mia giacca di jeans!", ha scherzato l'attore.

Dopo la cancellazione di The Mosquito Coast su Apple TV+, rivedremo Theroux in White House Plumbers, miniserie che ha fatto il suo debutto ieri su HBO e vede l'attore al fianco di Woody Harrelson, Lena Headey e Domhnall Gleeson.

Dalle menti dietro Veep (2012-2019) e Succession (2018-2023), White House Plumbers è facilmente una delle serie limitate più attese dell'anno. Incentrata principalmente sugli agenti E. Howard Hunt (Woody Harrelson) e G. Gordon Liddy (Justin Theroux), la serie a stelle e strisce mostrerà il perché, il come e le ramificazioni finali di ciò che questi uomini e i loro cospiratori hanno fatto e come le loro azioni avrebbero cambiato per sempre gli Stati Uniti d'America.