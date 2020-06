Justin Theroux ricorda The Leftovers di Damon Lindelof: 'Mi ha cambiato la vita'

Nel corso di una recente intervista Justin Theroux e Ann Dowd, protagonisti della serie tv The Leftovers co-creata e sceneggiata da Damon Lindelof, hanno ricordato l'impatto avuto dall'acclamato show HBO sulla loro vita e carriera.

“Entrambi siamo arrivati alla conclusione che questa è una storia d'amore tra i nostri personaggi, e ne sono sempre più convinto. Ma non intendo un amore romantico", ha detto Theroux. "È come se due anime fossero unite e fuse insieme. È stato un brivido che è cresciuto lentamente, perché le nostre trame non erano davvero allineate all'inizio. E per metà del tempo, non eravamo insieme nelle nostre scene".

Eppure, nel corso delle tre stagioni, Theroux e Dowd hanno stretto un'amicizia potente che dura ancora oggi. "Questa serie ci ha cambiato la vita. E' questa la cosa straordinaria di The Leftovers. Rappresenta un viaggio che è andato ben oltre la storia che abbiamo visto e vissuto."

Creato da Damon Lindelof e Tom Perrotta, il dramma soprannaturale parte tre anni dopo la "Dipartita", un misterioso evento che porta alla scomparsa del 2% della popolazione mondiale. Incentrata sul capo della polizia Kevin Garvey (Theroux) e sulla sua famiglia, la serie osserva come un gruppo di persone in una piccola comunità di New York tenta di proseguire con la propria vita all'indomani di una tragedia inspiegabile. Se ve la siete persa, il consiglio è di recuperarla all'istante: si tratta di una delle produzioni più belle mai create per la tv.

