Justin Theroux si scusa: 'Con The Leftovers sono stato scorretto verso i fan'

Justin Theroux andrà anche fiero del suo cameo in Joker, ma nel corso di una nuova intervista ha ammesso di rimpiangere alcune vecchie dichiarazioni circa The Leftovers, l'acclamato dramma spirituale firmato Damon Lindelof.

Nello specifico, l'attore si è rammaricato di aver espresso il proprio punto di vista sul misterioso finale della serie, in particolare sul significato dell'ultimo episodio di The Leftovers, ha messo che se potesse tornare indietro non lo farebbe.

“Quella volta ho fatto ciò che oggi considero un grosso errore, e infatti poi me ne sono pentito. Non credo sia giusto che qualcuno si metta a cercare su Google la mia teoria sul finale della storia. Mi sono sentito un po' uno stronzo per aver sempre espresso la mia opinione perché non voglio privare nessuno delle loro considerazioni personali e non voglio minimamente influenzare i fan in alcun modo.”

The Leftovers è ambientata in un mondo nel quale, da un giorno all'altro, per un motivo sconosciuto, il 2% della popolazione scompare nel nulla: nel corso della tre stagioni alcuni personaggi cercano di capire perché l'evento sia accaduto e soprattutto se sia possibile ricongiungersi con coloro che sono scomparsi, mentre altri personaggi arrivano ad accettare la situazione come una nuova normalità e provano ad andare avanti con le loro vite. Nell'episodio finale della serie, al personaggio di Justin Theroux viene raccontata una storia alla quale sceglie di credere, anche se Damon Lindelof lascia il pubblico alle proprie interpretazioni.

"Alla fine della fiera non importa cosa penso io, perché sono convinto che l'unica cosa importante sia che Kevin e Nora si siano perdonati a vicenda attraverso le loro storie, ed è irrilevante per l'amore che provano l'uno per l'altra. Penso che fosse questo ciò che Damon stava cercando di sottolineare".