Justine Mattera lascia senza fiato su Instagram: la foto hot con il lato B al vento

Chi segue Justine Mattera su Instagram sa che è una persona molto dedita alla cura del suo corpo. Infatti, nonostante i suoi 49 anni, mantiene un fisico invidiabile grazie ad una ferrea attività sportiva.

Qualcuno dunque è abituato ai suoi scatti sexy: la showgirl laureata alla Stanford, infatti, è solita pubblicare foto hot in cui appare in lingerie o addirittura senza veli, destando le fantasie di molti suoi seguaci.

L'ultimo scatto piccante di Justine Mattera risale a pochi giorni fa e lascia davvero senza fiato: la showgirl appare seminuda, ricoperta solo con un maglione di lana, di profilo, con gambe e lato B scoperti, il tutto suggellato dal sensuale tacco 12 che amplifica la bellezza delle sue curve.

Ironizza nella didascalia del social media il contenuto osè dello scatto in questo modo: "Pasticcerie aperte. Finalmente il cappuccino come si deve. (forse si vede poco la tazza qua, ma assicuro che c'è)". Con l'arrivo della fase 2 la showgirl è tornata ad uscire, e a quanto pare le mancava molto trascorrere il suo tempo libero nei luoghi del cuore. I suoi followers ringrazieranno per questa rivelazione, ma soprattutto per la visione.

La quarantena mette voglia di scoprirsi e gli scatti sexy riscaldano gli animi: lo stesso ha fatto Diletta Leotta durante un allenamento hot, Elisabetta Canalis che infiamma il web con scatti piccanti, mentre Federica Nargi fa un balletto sexy su Tik Tok.