Juventus - Allegri, si fa in 48 ore: il tecnico ha detto no al Real Madrid

Dopo l'uscita di Fabio Paratici dalla Juventus, con conseguente promozione di Cherubini, in casa bianconera si sta riflettendo sulla nuova guida tecnica. A rilanciare le indiscrezioni l'edizione de la Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi.

Secondo quanto riferito dalla Rosea, infatti, sarebbero in rialzo le quotazioni di Allegri. Il tecnico toscano infatti avrebbe liberato il Real Madrid (che nel frattempo ha incassato l'addio di Zidane, come ampiamente preannunciato nelle passate settimane) a seguito dell'ennesimo rinvio. L'ex allenatore del Milan infatti avrebbe comunicato a Florentino Perez di non essere più disponibile ad aspettare.

Allegri infatti non si sarebbe lasciato ingolosire nemmeno dal pressing dell'Inter che ieri si è separata da Antonio Conte.

A questo punto tutto lascia presagire che il cinque volte campione d'Italia possa tornare alla Juventus: la scorsa settimana Agnelli avrebbe presentato un contratto biennale da 7 milioni netti a stagione, ma a quanto pare le intenzioni sarebbero di puntare su un triennale o quadriennale da 8-9 milioni di Euro, e tutto lascia presagire che la stretta di mano finale sia vicina, al punto che l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nel giro di 48 ore. Allegri assumerebbe un ruolo alla manager inglese, con voce in capitolo anche sul mercato: con Cherubini ci sarebbe un gran feeling e la volontà di lavorare insieme.