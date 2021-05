Juventus, Buffon sul futuro: 'ho ricevuto un SMS folle'

Qualche settimana fa Buffon ha ufficialmente salutato la Juventus, ma a quanto pare non ha intenzione di dire addio al calcio giocato. Dopo la finale di Coppa Italia vinta contro l'Atalanta, il portierone della Nazionale, ha parlato del suo futuro.

“A 43 anni devo fare delle scelte che possono sembrare strane, folli o impopolari, ma la follia mi ha sempre permesso di non mettermi limiti e di farmi sognare nella vita, e io sono felice quando sogno. Poi magari non vincerò niente, ma non mi interessa: non ho mai inseguito i trofei, nel corso della mia vita mi interessava viaggiare e battermi e voglio continuare a farlo” ha affermato Buffon, che però non ha escluso di smettere.

Poi, Buffon ha svelato un retroscena: "ho avuto tanti contatti in questo periodo e sto analizzando le proposte che ho avuto. Sceglierò quella che reputerò più stimolante. Ultimamente mi è arrivato un messaggio di una società che in quanto a follia potrebbe superarmi e potrebbe interessarmi" ha affermato, senza però diffondere molte indicazioni sulla natura di questo messaggio. E' indubbio però che la parola chiave che cerca Buffon è "follia", e non esclude di ripartire dalla C dalla sua Carrarese.

Nel frattempo, in casa Juventus si continua a discutere del futuro di Andrea Pirlo: non è esclusa una sua conferma dopo il secondo trofeo della stagione.