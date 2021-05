Juventus, Cristiano Ronaldo potrebbe andare via comunque: la dirigenza riflette

Nonostante il patto con Andrea Agnelli di cui abbiamo avuto modo di discutere ieri, il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere davvero lontano dalla Juventus, nonostante la qualificazione in Champions League ottenuta in extremis.

A rilanciare le indiscrezioni la Gazzetta dello Sport, secondo cui il cinque volte Pallone D'Oro ancora non avrebbe sciolto le riserve e non è escluso un addio anticipato. L'ultima parola però potrebbe non essere solo la sua, e potrebbe arrivare di comune accordo con la società bianconera, anche alla luce della difficile situazione economica che sta attraversando il club ed in generale il sistema calcio.

La Repubblica sostiene inoltre che nonostante i due trofei vinti quest'anno, l'asso portoghese non sarebbe completamente calato nella realtà juventina: a dimostrazione di tale tesi c'è anche la pacata reazione di CR7 alla notizia della qualificazione in Champions della Juventus. Il giornale vicino alla famiglia Agnelli riferisce anche che la dirigenza si starebbe ponendo non poche domande sulla possibilità di trattenere Ronaldo per un'altra stagione, ed infatti anche i dirigenti avrebbero perso entusiasmo nei confronti del campione ex Real Madrid e Manchester United.

Sulle sue tracce ci sono sempre il Paris Saint Germain, che nella serata di ieri ha visto sfumare la possibilità di vincere il campionato, e lo United.