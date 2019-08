Juventus - Napoli, dove guardarla in streaming e 4K

Seconda giornata di campionato, ed è già tempo di big match. Sabato alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino si troveranno di fronte la Juventus di Maurizio Sarri, che dovrebbe essere regolarmente in panchina dopo l'assenza di Parma, ed il Napoli di Carlo Ancelotti. Una sfida romantica, che potrebbe dare già una prima indicazione sulla stagione.

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky, anche in 4K HDR per gli abbonati a Sky Q. Come sempre la pay tv consentirà ai propri abbonati di seguirla anche in streaming tramite Sky Go e Sky Go Plus, le piattaforme che permettono di seguire l'intera programmazione della televisione anche in mobilità tramite PC, smartphone e tablet.

A Sky anche l'altro big match di giornata, il derby di Roma tra Lazio e Roma che andrà in scena allo Stadio Olimpico domenica 1 Settembre alle ore 18:00.

Milan - Brescia di sabato alle 18 invece potrà essere vista in esclusiva su DAZN, la piattaforma di streaming di Perform che trasmetterà anche Atalanta - Torino ed Udinese - Parma di domenica alle 20:45.

Il resto della programmazione invece sarà affidato a Sky, inclusa Cagliari - Inter di domenica e Genoa - Fiorentina.

I due match di cartello però sono senza dubbio la supersfida di Torino ed il derby della Capitale.

Secondo le ultime indiscrezioni, DAZN potrebbe approdare su Sky con un canale dedicato.