Juventus, parla Nedved dopo la conferma di Pirlo: 'Momento duro, ma resta anche Ronaldo'

Dopo il pesante 0-3 casalingo inflitto dal Milan, la giornata di lunedì è iniziata in maniera burrascosa in casa Juventus: voci insistenti parlavano di un imminente esonero di Pirlo, con la squadra affidata al suo collaboratore Igor Tudor, mentre si continuava a discutere di una possibile esclusione dalla serie A dopo il caos Superlega.

Il momento complicato per la società ormai ex campione d'Italia è stato confermato dall'arrivo a Torino di Valerio Staffelli, inviato del tg satirico Striscia la Notizia, per la consegna dell'immancabile Tapiro d'Oro. Ne era stata preparata una cassa piena, per tutti i giocatori della Juventus, ma la squadra ha preferito evitare l'incontro e concentrarsi sulle prossime partite, e a ricevere Staffelli è stato il solo Pavel Nedved, vicepresidente bianconero.

"Ci sono un po' di difficoltà, è normale, ma combatteremo fino alla fine" ha spiegato l'ex centrocampista ceco uscendo dalla Continassa. Nedved è poi tornato sul futuro in panchina di Andrea Pirlo, confermando che l'allenatore resterà al suo posto.

Inevitabilmente il discorso è caduto su Cristiano Ronaldo: è possibile ipotizzare una sua permanenza in bianconero anche nel caso di una clamorosa mancata qualificazione alla Champions League? D'altra parte, esistono squadre disposte a rilevare dalla Juventus il suo cartellino e a pagargli l'esorbitante ingaggio? "Anche Ronaldo rimane certamente" ha chiuso il discorso Nedved.