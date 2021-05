Juventus, patto Agnelli - Cristiano Ronaldo: senza Champions il portoghese andrà via

A poche ore dal match più importante della stagione, che vale l'accesso alla prossima Champions League, in casa Juventus si sta iniziando a delineare il futuro dell'asso portoghese. Secondo quanto riferito da La Repubblica, infatti, Cristiano Ronaldo avrebbe un patto con il presidente Andrea Agnelli.

Nello specifico, il quotidiano vicino alla famiglia Agnelli riferisce che tra il cinque volte Pallone D'Oro ed il numero uno del club juventino sarebbe stato stretto un patto: qualora stasera la Juventus non dovesse raggiungere la qualificazione in Champions League (o a causa della mancata vittoria contro il Bologna o in caso di sconfitta dell'Atalanta contro il Milan), Ronaldo sarà libero di andare via.

Nonostante abbia ancora un altro anno di contratto, da 31 milioni di Euro a stagione, infatti, la Juve si è impegnata a non opporre resistenza ed a lasciare il portoghese libero di andare via e di trovarsi una nuova squadra. In pole position, pronte ad approfittarne, ci sono il Paris Saint Germain ed il Manchester United, con quest'ultimo club che potrebbe mettere sul piatto Van De Beek come pedina di scambio per evitare una possibile minusvalenza.

Da domani però in casa Juve si apriranno varie riflessioni, ed una riguarderà anche il tecnico Andrea Pirlo, che potrebbe essere esonerato indipendentemente da ciò che accadrà stasera.