Juventus, la società conferma: Pirlo non si tocca! Ecco cosa accadrà

Non trovano conferma le indiscrezioni trapelate questa mattina che volevano la Juventus pronta ad esonerare Pirlo. A seguito di un incontro tenuto questa mattina alla Continassa, infatti, la dirigenza bianconera ha deciso di confermare il tecnico bresciano fino a fine stagione.

La conferma è arrivata direttamente dal sito web della Juventus, dove è stato annunciato che domani l'ex centrocampista parlerà regolarmente in conferenza stampa a ridosso della partita con il Sassuolo in programma dopodomani.

"Bianconeri subito in campo questa mattina per preparare il prossimo match di campionato. Mercoledì, infatti, si giocherà il turno infrasettimanale e la Juventus sarà impegnata nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio previsto per mercoledì 12 maggio alle ore 20.45. Seduta odierna, dunque, che si è focalizzata su possesso palla e partita finale. Scarico, invece, per i giocatori impegnati ieri sera. Domani sarà già giorno di vigilia e alle ore 12.00 mister Andrea Pirlo risponderà in conferenza stampa alle domande dei giornalisti. A seguire il gruppo si ritroverà al Training Center per una nuova sessione di allenamento prima della partenza per Reggio Emilia" si legge nella nota che delinea il programma dei prossimi giorni.

Pirlo quindi resterà alla guida della Juventus per le ultime tre partite della Serie A e per la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, in programma il 19 Maggio. La cosa che appare sempre più certa però è che l'anno prossimo a guidare la Juve non ci sarà Pirlo: i rumor sul ritorno di Massimiliano Allegri continuano ad essere incessanti, ma sullo sfondo c'è anche l'ipotesi Zidane.