Juventus, Zidane tenta la dirigenza per il post-Pirlo: Allegri va al Real Madrid?

C'è ancora l'incertezza più totale intorno alla casella relativa al nuovo allenatore della Juventus per la stagione 2021/22. Mentre si assottigliano le possibilità di rivedere Andrea Pirlo sulla panchina bianconera, complici i risultati deludenti, oggi Tuttosport lancia un'interessante indiscrezione.

Secondo quanto riferito dal quotidiano sportivo, Zinedine Zidane sarebbe ormai in uscita dal Real Madrid dopo l'eliminazione della Champions League per opera del Chelsea. A quanto pare la Casa Blanca starebbe valutando diverse ipotesi, tra cui quella che porta a Massimiliano Allegri: l'ex allenatore della Juventus, che negli scorsi giorni era praticamente dato per certo di ritorno a Torino, infatti, stuzzicherebbe non poco Florentino Perez per dare il via al nuovo corso.

Conseguentemente, Zidane potrebbe tornare alla Juventus dove ha militato da calciatore prima del trasferimento al Real Madrid. Gli ostacoli però non sono pochi: il più importante è rappresentato dall'ingaggio che attualmente l'allenatore francese percepisce a Madrid (12 milioni di Euro + 3 di bonus a stagione), che sarebbe troppo elevato per le casse bianconere fortemente impattate dal Covid. Inoltre, la Juventus ha ancora a libro paga Maurizio Sarri che era dato sulla strada per Roma ma che come abbiamo avuto modo di vedere ha ingaggiato Josè Mourinho.

Per Zidane, a parte la Juventus, le vie sarebbero due: un anno sabatico o la Nazionale Francese.