Kabir Bedi compie 78 anni: 'Sandokan? Nessuno immaginava quel successo'

Kabir Bedi ha messo in curriculum decine di film e prodotti per il piccolo schermo nel corso di una carriera lunga ormai più di mezzo secolo, ma in Italia sarà sempre e comunque il volto di Sandokan, protagonista dell'omonima serie TV (pardon, sceneggiato!) andata in onda nel 1976 per la regia di Sergio Sollima.

Bedi, che oggi compie 78 anni e che qualche tempo fa fu annunciato come protagonista proprio di una serie remake di Sandokan, non ha mai dimenticato di dovere gran parte delle sue soddisfazioni professionali proprio al successo ottenuto in Italia e fuori dai nostri confini con la serie TV basata sull'opera di Salgari.

"L'esperienza sul set fu fantastica. Abbiamo girato nella giungla della Malesia, circondati dalla natura, in mezzo al mare. Sentivo che stavamo creando qualcosa di speciale, ma nessuno immaginava che Sandokan avrebbe avuto successo così grande. Per me fu un'enorme possibilità, mi cambiò la vita. E' stato rischioso lasciare Bollywood per venire in Italia, ma alla fine ne è valsa la pena e sulla scia di quel successo sono stato chiamato anche ad Hollywood" sono state le sue parole. E voi, avete mai recuperato la serie girata dal compianto Sollima? Vi ricordiamo, nell'eventualità, che tutti gli episodi sono disponibili su RaiPlay.