Kahhori apparirà in live-action nell'MCU dopo What If? Parla l'attrice

Kahhori è la rivelazione della seconda stagione di What If: la nuova eroina Mohawk, creata appositamente per la serie, ha saputo conquistare il fandom e adesso non ci resta che chiederci se vedremo Kahhori anche in live-action nei prossimi progetti dell'MCU.

A prestare la propria voce a Kahhori è l'attrice Devery Jacobs che in realtà incontreremo presto in carne e ossa nella nuova serie Echo nei panni di Bonnie. Una teoria su Echo e Kahhori è già stata smentita ma ciò non esclude la possibilità che Jacobs interpreti un doppio ruolo in futuro: "Lascio questo compito ai piani alti dell'MCU - ha detto l'attrice a Collider - ma adoro così tanto il personaggio di Kahhori, e mi piacerebbe portarla in vita, sia dal vivo che attraverso l'animazione".

La saga del Multiverso facilita le cose e Jacobs non dovrebbe trovare ostacoli nell'interpretazione di un doppio ruolo soprattutto in vista del futuro del franchise. Kahhori occupa un ruolo di rilievo: il suo personaggio non nasce nei comics, e il debutto dell'eroina nella serie animata che propone versioni alternative ai grandi eventi dell'MCU potrebbe già anticipare i piani di Kevin Feige.

Nell'attesa di scoprire se Devery Jacobs avrà la sua occasione anche nella versione live-action di Kahhori, potete scoprire la durata originaria del sesto episodio di What If 2!