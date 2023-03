Kaiser Karl: Daniel Brühl sarà il celebre stilista nella prossima serie Disney!

Dopo diverso tempo dall'ultima volta, oggi torniamo a parlare di Kaiser Karl, la serie Disney sul celebre stilista annunciata ad Agosto 2021. Sono infatti arrivate importanti novità relative al cast dello show, che ha finalmente trovato il suo protagonista.

Stiamo parlando di Daniel Brühl, noto al grande pubblico per aver interpretato il Barone Zemo nel Marvel Cinematic Universe, che guiderà la serie recitando nei panni di Lagerfeld, direttore creativo di Chanel che ha ricoperto il ruolo dal 1983 al 2019, anno della sua morte.

Composta da sei episodi, Kaiser Karl sarà diretta da Audrey Estrougo e Jérôme Salle, con quest'ultima che ricoprirà anche il ruolo di showrunner. Pisani-Ferry sarà la sceneggiatrice principale della serie, supportata da Dominique Baumard (Ganglands, The Bureau), Jennifer Have e Nathalie Hertzberg. Il restante cast è composto da Theodore Pellerin, Arnaud Valois, Alex Lutz e Agnes Jaoui.

La sinossi della serie, creata e adattata per la televisione da Isaure Pisani-Ferry, Jennifer Have e Raphaëlle Bacqué, autrice dell'omonima biografia best-seller, recita: "Ambientato a Parigi negli anni '70, lo show seguirà Lagerfeld e i colleghi designer Yves Saint Laurent e Pierre Bergé, intenzionati a scalare i ranghi dell'alta moda". Le riprese si terranno a Monaco, in Italia e in Francia.

La data di rilascio di Kaiser Karl non è stata ancora resa nota. Rimanete sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti!