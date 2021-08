Kaiser Karl, su Disney+ una serie sullo stilista Karl Lagerfeld dai produttori di Lupin

Nella giornata di martedì Dismey+ ha dato l'ok per la produzione di Kaiser Karl, una nuova serie drammatica in sei episodi sulla vita del famoso stilista Karl Lagerfeld. Lo ha annunciato Jan Koeppen, presidente di Disney per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa. A produrre la serie sarà la parigina Gaumont, già dietro la serie di successo Lupin.

Kaiser Karl sarà basata sull'omonima biografia di Raphaëlle Bacqué, che sarà anche tra gli sviluppatori della serie insieme agli sceneggiatori Isaure Pisani-Ferry (Vampires) e Jennifer Have (Unfaithful).

"Stiamo entrando nell'età dell'oro dei contenuti europei" ha spiegato Jan Koeppen. "Non c'è alcun segno di rallentamento, stiamo accelerando la nostra produzione. Disney+ ci ha offerto un'opportunità unica di raccontare storie prettamente europee a un pubblico globale."

Kaiser Karl racconterà le vicende di Karl Lagerfeld a partire dal 1972 quando, dopo la morte di Coco Chanel, lo stilista manifesta la sua volontà di diventarne il successore, in un momento in cui il nome più acclamato nel mondo della moda è quello di Yves Saint Laurent. La serie sarà incentrata anche sulla rivalità tra Lagerfeld e Pierre Bergé (partner di Yves Saint Laurent), e sulla storia d'amore di Karl Lagerfeld con Jacques de Bascher.

Mentre il pubblico di Netflix si chiede cosa potrebbe accadere nella stagione 3 di Lupin, Gaumont è entusiasta anche della collaborazione con Disney+. "Kaiser Karl è un'icona del secolo e sin dall'inizio Disney è stata di grande supporto, condividendo la nostra visione creativa per lo show" ha dichiarato il dirigente Christophe Riandée. "Non vediamo l'ora di cominciare."