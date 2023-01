Kaleidoscope: in quale ordine vedrai la serie interattiva? Netflix svela 4 scenari!

Pochi giorni fa ha fatto il suo debutto su Netflix Kaleidoscope, la nuova serie televisiva creata da Eric Garcia che in base all'ordine degli episodi scelti sarà diversa per ogni spettatore.

Ogni episodio è chiamato con un colore diverso: "Giallo", "Verde", "Viola", "Blu", "Arancione", "Rosso", "Rosa" e "Bianco" (il finale). Ma in quale ordine vedere tutte le puntate? In caso non vogliate affidarvi solamente al vostro istinto, Netflix ha recentemente condiviso diversi ordini di visione da poter seguire:

Seguendo l'ordine cronologico, ovvero "Viola", 24 anni prima della rapina, "Verde", 7 anni prima, "Giallo", 5 settimane prima, "Arancione", 3 settimane prima, "Blu", cinque giorni prima e "Bianco", il giorno della rapina. La mattina dopo sarà invece l'episodio "Rosso", mentre "Rosa" sarà sei mesi dopo la rapina.

Per guardare la serie "come un film di Tarantino", ovvero saltando avanti e indietro nel tempo, bisogna partire con la puntata "Blu", per poi proseguire con "Verde", "Giallo", "Arancione", "Viola", "Rosa", "Bianco" ed infine "Rosso".

Un altro ordine è invece quello del "classico romanzo poliziesco", partendo tre settimane prima della rapina con "Arancione", per poi muoversi attraverso "Verde" e "Viola" in flashback e proseguire con "Rosso", "Giallo," "Blu", "Bianco" e "Rosa". Potete trovare tutti gli altri ordini di visione nell'immagine in calce alla notizia.

Per salutarvi, vi lasciamo con il nostro approfondimento sulle uscite Netflix di gennaio 2023.