Kaleidoscope: trailer per la serie Netflix interattiva e diversa per ogni spettatore!

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Kaleidoscope, il cui titolo già suggerisce l'idea alla base di questo particolare e innovativo prodotto. La serie a tema rapina sarà diversa per ogni spettatore. In che modo? Ogni utente inizierà casualmente da un episodio diverso e dovrà ricostruire la linearità della narrazione da solo.

Precedentemente nota anche come Jigsaw, questa serie antologica "non lineare" è simile all'episodio Bandersnatch di Black Mirror. Adotta un approccio non lineare appunto, costruendo intrighi e suspense in modo unico, con gli spettatori di Netflix che vivranno ciascuno un'esperienza diversa. È incentrato sulla più grande rapina mai tentata (a New York) e sulla vendetta e i tradimenti che la circondano.

Alcuni inizieranno con determinati episodi ("Giallo" o "Verde"), per poi approfondire il proprio ordine di visione ("Blu" o "Viola" o "Arancione", poi "Rosso" o "Rosa") fino all'epico finale "White: La rapina". Alla fine tutti vedranno tutti gli episodi, ma l'ordine in cui li guarderanno influenzerà il loro punto di vista sulla storia, sui personaggi e sulle domande/risposte al centro della rapina. La serie è interpretata da Giancarlo Esposito, Paz Vega, Rufus Sewell, Tati Gabrielle, Peter Mark Kendall, Rosaline Elbay, Jai Courtney, Niousha Noor, Jordan Mendoza, Soojeong Son e Hemky Madera.

Kaleidoscope (precedentemente intitolata Jigsaw) è una serie antologica completamente nuova che segue una banda di ladri provetti e il loro tentativo di aprire una cassaforte apparentemente inviolabile per ottenere il più grande bottino della storia (70 miliardi di dollari). Sorvegliato dalla più potente squadra di sicurezza aziendale del mondo e con le forze dell'ordine sul caso, ogni episodio rivela un pezzo di un elaborato puzzle di corruzione, avidità, vendetta, intrighi, lealtà e tradimenti. Come ha pianificato la banda di ladri? Chi la farà franca? Di chi ci si può fidare?

Liberamente ispirato alla storia reale di settanta miliardi di dollari in obbligazioni scomparse nel centro di Manhattan, a New York, durante l'uragano Sandy (nel 2012), Kaleidoscope è composto da otto episodi che coprono un arco di tempo che va da 24 anni prima del colpo a 6 mesi dopo.

Kaleidoscope è stata creata dallo scrittore Eric Garcia (romanziere/sceneggiatore di Repo Men, Strange But True) per Netflix. Gli episodi sono diretti da Russell Fine, Everardo Gout, Mairzee Almas e Robert Townsend. Garcia è lo showrunner e lo scrittore principale. Altri autori sono Evan Endicott, Josh Stoddard, Ning Zhou, Kalen Egan, Kate Barnow e Garrett Lerner. Prodotto esecutivamente da Russell Fine, Fred Berger, Brian Kavanaugh-Jones, Justin Levy, Ridley Scott, David W. Zucker, Jordan Sheehan, Clayton Krueger e Garrett Lerner.

Kaleidoscope debutterà in streaming a partire dal 1° gennaio 2023, dando il via al nuovo anno. Che ne pensate di questo genere di show interattivo? Ditecelo nei commenti!