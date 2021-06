Kaley Cuoco: 5 curiosità sul ruolo di Penny in The Big Bang Theory

Kaley Cuoco è diventata celebre in tutto il mondo per il suo ruolo di Penny nella celebre serie televisiva The Big Bang Theory. Per essere più dettagliati, Penny era la ragazza bionda e spigliata che abitava di fronte ai protagonisti Leonard e Sheldon, nonché la fidanzata del primo.

Il suo ruolo è stato apprezzatissimo sia dalla critica che dagli spettatori, anche se purtroppo fino alla fine non abbiamo mai potuto conoscere il suo vero cognome. Al di là di ciò, ecco cinque curiosità sul suo personaggio.

Solo uno non l'ha vista nuda

Quasi tutti i protagonisti della serie l'hanno vista nuda, accidentalmente o meno. Ovviamente si parte da Leonard, il suo fidanzato per la maggior parte delle stagioni (e anche nella vita vera), poi è toccato a Raj Koothrappali con cui è finita a letto insieme essersi ubriacata e anche Sheldon che ha visto Penny nuda dopo averla accompagnata al pronto soccorso dopo che la ragazza era scivolata nella vasca da bagno. Chi manca? Howard Wolowitz.

È una scroccona

Quando la mamma di Sheldon ha sottolineato la sua disapprovazione per un top di Penny, quest'ultima ha sottolineato come avesse, in precedenza, ricevuto bevande gratis indossando quel top. È anche noto che, mentre usciva con Leonard, non ha mai pagato i biglietti per il cinema. Riceve anche pasti gratis quando frequenta i ragazzi e anche se afferma fossero dei prestiti, sapeva benissimo che Leonard non le avrebbe chiesto di restituirli. Come se non bastasse ha anche sfruttato per molto tempo il wi-fi di Sheldon e Leonard, tanto che il primo ha dovuto più volte cambiare la password accusando la vicina di essere una scroccona.

Era una bulla a scuola

Penny era una prepotente al liceo, prendeva in giro una ragazza che balbettava attaccandola costantemente tanto da lasciarla in mezzo a un campo di grano fino al mattino successivo. Penny, però, sarebbe stata in seguito soggetta ai modi prepotenti di Bernadette. Essere amica di Bernadette e Amy è stata la sua redenzione per i suoi modi da ragazza cattiva in giovane età tanto da scusarsi con la ragazza che aveva bullizzato al liceo.

È un'abile giocatrice

Penny è straordinariamente abile nei giochi in generale, eccellendo in Halo, Age of Conan e negli scacchi, facendo uno scacco matto a Leonard al suo primo tentativo. In realtà Sheldon, in seguito, avrebbe sottolineato come l'amico fosse una frana nel gioco degli scacchi.

Ha dei problemi con l'alcolismo

Nel corso della serie, Penny ha mostrato tratti di alcolismo. Viene spesso vista bere vino o altre bevande più pesanti mentre è nel suo appartamento, sia da sola che in presenza dei suoi amici. Spesso sembra usare il vino come mezzo per affrontare i suoi problemi. Userà molte volte questo metodo anche sui suoi amici per aiutarli ad affrontare i loro problemi, in particolare quando si è resa conto che le bevande alcoliche sono in grado di aiutare Raj a superare il suo mutismo selettivo, o per aiutare Sheldon a superare la sua paura del palcoscenico.

Dopo The Big Bang Theory abbiamo visto Kaley Cuoco in The Flight Attendant, che le è valso anche una candidatura ai Golden Globes. Prossimamente la vedremo anche in un film insieme a Pete Davidson (The Suicide Squad): si tratta di Meet Cute, diretto da Alex Lehmann, definito "una decostruzione selvaggiamente inventiva della commedia romantica". Inoltre ecco quanto ha guadagnato Kaley Cuoco per interpretare Penny.