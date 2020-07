Kaley Cuoco aggiorna su The Flight Attendant: 'Sarà la prima serie a ripartire'

Dopo aver raggiunto il successo con The Big Bang Theory, Kaley Cuoco è pronta a tornare con una nuova serie intitolata The Flight Attendant, la cui produzione potrebbe concludersi in tempi brevi.

"Sembra che la nostra serie, The Flight Attendant, sarà una delle prime a ritornare in produzione e a concludersi. Così mi hanno detto... ovviamente, non ci sono ancora conferme, ma probabilmente si tratterà di agosto o settembre", ha rivelato su Instagram, durante un'apparizione per il suo vloc Cup of Cuoco.

Come tutti gli altri progetti, anche questo è stato messo in pausa a partire da marzo per le tristi conseguenze dovute alla pandemia.

"Sarà molto diverso rispetto a com'era prima, ma sono pronta. Ci restano soltanto tre episodi da girare. Mi piacerebbe davvero riuscire a finire tutta la stagione, e se ce la facciamo a concludere il tutto, potremmo riuscire a mandarla in onda quest'anno, il che sarebbe davvero incredibile".

Non sarebbe male in effetti, soprattutto perché anche il mondo televisivo sta vivendo di rendita in questo periodo, proponendo le serie la cui produzione si era fortunatamente conclusa prima dei problemi dei mesi scorsi. The Flight Attendant seguirà le vicende di Cassandra Bowden, una hostess che si risveglia in un letto di hotel, accanto ad un cadavere, senza ricordare ciò che è successo la sera prima.

Sul set è successo un piccolo imprevisto: i capelli di Kaley Cuoco hanno preso fuoco, e l'attrice ci ha scherzato su raccontando l'accaduto su Instagram.